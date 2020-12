Real-Jubel dank Ramos-Grätsche und Last-Minute-Tor

Zuerst hatte Sergio Ramos in der 91. Minute mit einer Monster-Grätsche in höchster Not gerettet, in der 92. Minute machte Lucas Vazquez dann alles klar. Real Madrid setzte sich am Sonntagabend zum Abschluss der 14. Runde bei Eibar mit 2:1 durch und feierte den fünften Pflichtspielsieg in Folge. Oben im Video gibt‘s die Highlights! Die „Königlichen“ sind somit weiter im Gleichschritt mit dem punktgleichen Tabellenführer und Lokalrivalen Atletico unterwegs.