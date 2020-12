Messi vergibt Elfer, knackt dann doch Pele-Rekord

Der FC Barcelona ist am Samstag in der spanischen Fußball-Liga nicht über ein 2:2-Remis gegen Valencia hinausgekommen. Superstar Lionel Messi erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Kopf das 1:1, nachdem er Sekunden zuvor einen Elfmeter verschossen hatte. Der Argentinier stellte mit seinem Treffer einen bisher von der brasilianischen Legende Pele gehaltenen Rekord ein. Topstürmer Luis Suarez führte Atletico Madrid mit einem Doppelpack unterdessen zu einem 3:1-Sieg gegen Elche. Damit festigte der Tabellenführer seine Spitzenposition.