Bei Stadtbahn-Thema legt jetzt Salzburg vor

Wann das „Memorandum of understanding“ und dann auchdas Finanzierungsübereinkommen unterzeichnet werden, ist laut Steinkellner überhaupt nicht absehbar. „Vielleicht war Salzburg vor Oberösterreich dran, weil im Nachbarbundesland die grünen Parteikollegenvon Gewessler in der Landesregierung sitzen“, mutmaßt Steinkellner.Klar ist für ihn: „Wenn der Ministerin der Klimaschutz so wichtig ist, dann muss sichauch in Oberösterreich schleunigst was tun. Die Stadtbahn ist das Klimaschutz-Projekt.“