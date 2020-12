Ökopetition: Zwei Millionen gegen Plastikflut

Geschätzte 150 Millionen Tonnen Plastik schwappen in den Meeren und Ozeanen. Jede Minute fluten weitere 15.000 Kilo Kunststoffmüll in die Ozeane. „Die Tiere ersticken, erleiden tödliche Verstopfungen oder verhungern bei vollem Bauch. Nicht zuletzt gelangen diese winzig kleinen Chemiepartikel und all die umweltschädlichen Plastik-Inhaltsstoffe über Fische in die menschliche Nahrungskette“, schlägt WWF-Maritimexpertin Elisa Gramlich Alarm.