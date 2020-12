Tausend Freiwillige wollten Paul und Jasmin helfen

Über tausend Freiwillige stellten sich am Freitag vor dem Landgasthof Mayr in St. Ulrich an – sie alle wollten Paul und Jasmin helfen. Das Schicksal hat den beiden – wie berichtet – böse mitgespielt, beide sind an Leukämie erkrankt, sind dringend auf einen Stammzellenspender angewiesen.