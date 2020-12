Vermisster Vierbeiner - keine Tiere zur Vergabe

Ein Tier sollte zum künftigen Besitzer und zu dessen Lebensumständen passen. Und die Haltung eines Tieres kostet Geld - über Jahre hinweg. Auch wenn das Leben mit einem Tier ein „Geschenk“ sein kann, so dürfen Hund, Katze, Meerschweinchen & Co. nicht unüberlegt überreicht werden. Denn: Wer einem Tier ein Zuhause schenkt, übernimmt damit auch ein großes Paket an Verantwortung und Verpflichtung.