Schwere allergische Reaktion auf Corona-Impfstoff

Zwei Fälle auch in Großbritannien

Auch in Großbritannien hatte es zwei Fälle mit allergischen Reaktionen gegeben. Dort hatten die Behörden Menschen mit einer „signifikanten“ medizinischen Vorgeschichte vor der Impfung gewarnt. Gemeint sind sogenannte seltene anaphylaktische Schocks als Reaktion auf Medikamente, Lebensmittel oder Impfstoffe oder Menschen, die eine Adrenalin-Fertigspritze, einen Autoinjektor, bei sich tragen müssen - wie die beiden Betroffenen in Großbritannien.