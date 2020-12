Sohn von Christian Wolff in Kitzbühel gestorben

Sie erklärte: „Wir fahren gerade nach Kitzbühel, um uns von Sascha zu verabschieden. Er ist in der Nacht zu heute friedlich im Schlaf gestorben. Christian ist sehr froh, dass er am Abend vorher noch lange mit ihm telefoniert hatte. Und Saschas Mutter, Helga Lehner, war am Abend vorher noch bei Sascha zu Besuch. Da ging es ihm noch gut.“