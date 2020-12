Pflegeheim Mautern: Spitalsmitarbeiter helfen aus

„Nach der Krise bin ich weg“

Das Thema wurde am Dienstag auch im steirischen Landtag diskutiert. Der grüne Abgeordnete Georg Schwarzl beschrieb die Sorgen vieler Pflegekräfte, die sich bei ihm melden würden. „Viele sagen: Nach der Krise bin ich weg“, so Schwarzl über die Stimmung unter Pflegekräften. Er wolle wissen, wie es um die Kontrolle der Corona-Schutzvorkehrungen in den steirischen Pflegeheimen stehe - denn mehr als 300 Menschen seien in diesen Einrichtungen am Coronavirus gestorben.