US-Verteidigungsminister erhielt Corona-Impfung

Die Impfkampagne war am Montag in den USA angelaufen, eine New Yorker Krankenschwester erhielt die erste Dosis. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer hatte am Freitag als erstes Vakzin eine Notfallzulassung in den USA erhalten. Daraufhin begann eine riesige Logistik-Aktion, um den Impfstoff im ganzen Land zu verteilen. Schwerpunktmäßig sollen zunächst vor allem Gesundheitspersonal und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.