Heizstrahler im Bett war für Linzer (63) tödlich

Die Pensionistin hat einen Schlüssel zur Wohnung in der Weigunystraße in Linz und wollte am Montag nach ihrem „Ex“ sehen. Als sie die Tür öffnete, kam ihr Geruch von kaltem Rauch entgegen, alles war verrußt, und am Boden lag der 63-Jährige. Er hatte vermutlich noch versucht, sich vor dem Brand und dem Qualm in Sicherheit zu bringen, war dann aber zusammengebrochen und erstickt.