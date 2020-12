Flüchtender Schlepper gab nach Schreckschüssen auf

Erst zwei Schreckschüsse haben einen mutmaßlichen Schlepper am Sonntag im Burgenland bei seiner Flucht vor der Exekutive gestoppt. Der Verdächtige war von einer Polizeistreife bemerkt worden, als er auf der S31 mit neun Flüchtlingen in seinem Fahrzeug in Richtung Mattersburg unterwegs war. Mehrere Anhalteversuche der Beamten scheiterten, vielmehr stieg der Lenker aufs Gas und raste davon. Nach einer Verfolgungsjagd stoppte der mutmaßliche Täter in Wulkaprodersdorf und versuchte dann die Flucht zu Fuß.