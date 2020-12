Convertible: Kampf gegen nostalgische Verklärung

Gerade in den 60er-Jahren haben sich Bob Dylan, Joni Mitchell und Co. sehr stark um gesellschafspolitische Belange gekümmert, Protestsongs geschrieben und gegen Dinge angekämpft. Diese Haltung ging irgendwann verloren, doch jetzt wäre wieder die Zeit da, als Künstler Statements zu setzen - dafür passiert relativ wenig. Wie sieht das jemand wie du, der aus dem Punk stammt?

Es passiert nicht viel, aber es passiert eher in Nischen und nicht mehr im Mainstream. Dylan und Co. waren damals mit Protestsongs in den Charts, heute wird allem, was gut gemeint ist, eine Marketingglocke drübergesetzt. Alles soll authentisch sein, wird aber unglaubwürdig. Bevor etwas entstehen kann, ist auch wieder alles erstickt, weil die Dinge zu schnell gehen. Wenn Popsongs nur mehr acht Sekunden Zeit haben um ihre Hörer zu finden, macht das alles keinen Sinn. Im Punk macht man kurze Songs und ich bin selbst ein schneller, energetischer Mensch, aber Songs müssen auch tiefgehen können. Insofern bin ich froh, dass ich mein Hauptstandbein in der Literatur habe. Man kann viel tiefer in die Herzen der Leser gehen. Sie sind dort quasi gezwungen, sich mit einem Buch in Ruhe auseinanderzusetzen, auch wenn das Lesen immer oberflächlicher und kürzer wird. Man ist länger und tiefer mit den Gedanken des Autors beschäftigt als beim Streamen mit dem Protestsong. Ich habe Kinder im jungen Erwachsenenalter und deren Lieblingsmusik ist textlich gar nicht so unähnlich zu früher. Deutschsprachige Rap-Sachen klingen fast eins zu eins so, wie wir vor 20 Jahren mit den Goldenen Zitronen gesungen haben. Es wird nur nicht mehr so ernst genommen. (lacht) Vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlecht.