Alles was Spaß macht, ist verboten

Die Themen, die die Vorarlberger in Krisenzeiten beschäftigen, lassen sich in vier Felder unterteilen. Zum einen klagen sie, dass alles, was Spaß macht, verboten ist - vom Stammtisch über Training im Fitnesscenter bis zum Chor. „Der Mensch als soziales Wesen braucht aber Kontakte“, sagt Neubauer. Einsamkeit führt dazu, dass zu viel Zeit zum Nachdenken ist, alte Belastungen hochkommen. Ein weiteres Thema sind Existenzängste. „Hier gibt es die Gruppe derer, die bereits von Arbeitslosigkeit oder den Folgen der Kurzarbeit betroffen ist. Und jene, die unter den Ängsten davor leiden.“ Computersucht und Probleme beim Homeschooling würde vor allem Kinder und Jugendliche betreffen.