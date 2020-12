Orban sieht sich als „Sieger“ gegen Soros

Nach dem Kompromiss im EU-Budget-Streit sieht sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban als großer Sieger. In einer Jubelmeldung konnte er es sich auch nicht verkneifen, zum wiederholten Male gegen den ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros, den er als „Feind Ungarns“ betrachtet, auszuholen. So meinte Orban am Sonntag, die Europäische Union habe ihre Einheit bewahrt und gesiegt, Soros habe verloren. Es sei an der Zeit, dass die Europäer „den korruptesten Menschen der Welt“ in die USA zurückschicken und er seinen „Amoklauf“ in Europa beende.