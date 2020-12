Grüne Kritik an Freibrief für die Landesregierung

Für Flexibilität in der Not, wie etwa beim Budget für den Ankauf von Schutzausrüstungen und medizinischen Gütern sowie diversen ersten Hilfsmaßnahmen im April dieses Jahres, hat Hirz ja Verständnis. Da waren pauschal 133 Millionen Euro in einem eigenen Budget-Sammelposten angesetzt worden: „Das habe ich mitgetragen, in der Notsituation. Ich konnte ja nicht von der (Gesundheitsreferentin Christine) Haberlander und der Landesregierung verlangen, dass sie das womöglich schon vorab genau aufschlüsseln“, sagt der grüne Klubobmann.