„Gesundheitszustand lässt das Risiko nicht zu“

Während wir in Österreich versuchen, möglichst sicher durch die Weihnachtszeit zu kommen, wird in anderen Ländern der Welt schon geimpft - zum Beispiel in Großbritannien und in Russland. Wie das bis jetzt klappt, und was Österreich lernen kann, analysieren die britische Politologin Melanie Sully und der Russland-Forscher Alexander Dubowy bei „Moment mal“ im Gespräch mit Damita Pressl.