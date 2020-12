Kein Münzgeld in der „Bankfiliale der Zukunft“

Kurios das Erlebnis, das eine 75-jährige Linzerin der Ombudsfrau schilderte. Ihr 80-jähriger Gatte, der seit seinem 14. Lebensjahr ein Konto bei der Sparkasse OÖ besitzt, wollte in der Filiale Kleinmünchen Geld wechseln. Münzen für den Wäschetrockner. Die Zweigstelle rühmt sich jedoch, eine „Filiale der Zukunft“ zu sein. Geldgeschäfte werden großteils an Automaten getätigt, der Schalterbereich wurde durch einen Infopoint ersetzt - und dort erklärte eine Mitarbeiterin, dass es für Privatkunden kein Kleingeld gibt. Er möge die Filiale in der Neuen Heimat aufsuchen. „Wir gehören zur Corona-Risikogruppe und sollen jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln herumfahren?“, ärgert sich die Gattin.