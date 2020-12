Leere Futterstellen: Wo sind die Wintervögel hin?

Kaum besuchte Vogelhäuschen in den vergangenen Tagen bereiten Kärntens Vogelfreunden Sorge. Experte Andreas Kleewein kann aber beruhigen. Dank des großen Angebots an Fichtensamen finden die Piepmätze noch genug Futter in den Wäldern. Auf die Vogelschar im Garten muss man also noch etwas warten.