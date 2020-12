Dritte Corona-Welle wäre nicht zu verkraften

Die guten Nachrichten vorweg: Aktuell liegt der R-Faktor bei 0,82 – Infizierte stecken also weniger als eine weitere Person an. „Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 229, hat sich also deutlich halbiert“, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Das sei gut – aber nicht gut genug: „Wir brauchen einen Einser vorne“, so der Minister. Denn die positive Entwicklung schlägt sich, wie berichtet, erst mit Verspätung in den Spitälern nieder.