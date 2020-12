Corona: Rotlicht erstrahlt in Privatwohnungen

Das horizontale Gewerbe ist weiterhin in Schieflage! Denn während registrierte Etablissements geschlossen bleiben müssen, boomt die Prostitution in privaten Gemächern. In jenen Bundesländern, in denen „Hausbesuche“ erlaubt sind, auch trotz Corona völlig legal. Aber nur, wenn man sich an die (kuriosen) Regeln hält.