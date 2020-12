Nach Irrsinnsfahrt ohne Lenkrad ab in den Knast

Ohne Lenkrad waren ein Perger (42) und seine Lebensgefährtin (39) am Nationalfeiertag im Auto von Linz nach Perg gefahren. Eine Streife hatte die beiden zuvor in Linz kontrolliert. Da lenkte die Frau das Auto - mit 1,6 Promille, wie ein Test ergab. Die Polizisten brachten eine Lenkradsperre an, doch der Mann riss das Lenkrad samt Sperre heraus - gelenkt wurde mit der verbleibenden Lenkstange. Als es erwischt wurde, ging das Paar auf die Polizei los.