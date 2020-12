Frau verweigert Maske und geht auf Polizisten los

WEGA-Beamten attackiert

Attackiert wurden auch Polizisten in Hietzing im Zuge einer Amtshandlung. Die Beamten wollten einen von der Staatsanwaltschaft gesuchten Mann in seiner Wohnung in der Auhofstraße festnehmen. Der 39-Jährige verhielt sich zunächst kooperativ. Am Weg zum Arrestantenfahrzeug trat er aber plötzlich auf einen Polizisten ein und rannte davon.