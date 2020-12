Gewalt hat zugenommen

Gewalt, insbesondere häusliche Gewalt, sei gerade in Zeiten von Corona eine große Herausforderung. Die Frauenberatungsstellen hätten nach dem ersten Lockdown einen massiven Anstieg an Beratungen verzeichnet, berichtete Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. „Daher ist es jetzt noch wichtiger, das Thema Gewalt verstärkt auf dem gesellschaftlichen, aber auch politischen Radar zu haben. Wir wollen Gewaltpräventionsprogramme weiter stärken und arbeiten derzeit ressortübergreifend – Frauen, Familien, Bildung und Soziales – an einer Gewaltpräventionsstrategie“, so die Politikerin. Zugleich gelte es weiterhin, und dies sei Teil der Strategie, Frauen einen Ausweg aus der Gewalt zu ermöglichen. „Die Frauenhäuser sind rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, eine wichtige Anlaufstelle für Frauen. Eine nachhaltige Absicherung dieser Einrichtungen ist deshalb das Gebot der Stunde“, sagte die Frauenlandesrätin.