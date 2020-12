Claudia Schiffer trauert um ihre Mutter Gudrun

Gudrun Schiffer begleitete ihre anfangs noch minderjährige Tochter, nachdem diese 1987 in einer Düsseldorfer Diskothek entdeckt worden war, zu Model-Jobs rund um die Welt. Wenn Schiffer in Paris über den Catwalk schritt oder in New York ein Shooting hatte, war Mama Schiffer oft diskret im Hintergrund - und gab der schönen Tochter damit die nötige Sicherheit.