Der „silberne Krampus“ wütete am Nikolaus-Tag

„Viel Glück – und pass bitte auf mein Auto“, schrieb der an Corona erkrankte Lewis Hamilton seinem Ersatz George Russell. Und der Junior bretterte los – wie der große Hamilton. Superstart, sofort an Bottas vorbei. Sekunden später aber die erste Safety-Car-Phase. Leclerc und Perez kollidieren, Verstappen rutscht beim Ausweichmanöver in die Reifenstapel.