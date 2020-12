Conny Bischofberger: „Liebe lohnt sich immer“

Und dann gibt es da noch dieses Plakat, auf dem „Keep calm and drink Champagne“ steht. „Ich weiß nicht mehr, von wem ich dieses Schild geschenkt bekommen habe. Aber es wissen ja viele Menschen, dass ich bei besonderen Anlässen gerne Champagner trinke.“ Wahrscheinlich zitiert sie in ihrem neuen Buch deshalb auch Coco Chanel: „I only drink Champagne on two occasions – when I’m in love and when I’m not.“