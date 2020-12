Kapsel mit Asteroiden-Proben zur Erde unterwegs

Kapsel landet an Fallschirm in Wüste

In der JAXA-Zentrale brach Jubel und Applaus bei der Nachricht von der erfolgreichen Abtrennung der Kapsel aus. Der Behälter mit einem Durchmesser von nur 40 Zentimetern wird am Abend (MEZ) beim Eintritt in die Erdatmosphäre zu einem Feuerball und dabei abgebremst. In einer Höhe von rund zehn Kilometern über Australien soll dann gegen 18.30 Uhr MEZ ein Fallschirm ausgelöst werden.