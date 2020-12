Kraftakt: Bundesheer im Massentest-Einsatz

Die Corona-Massentests sind voll angelaufen - und das Bundesheer ist dabei im Dauereinsatz: 5400 Soldaten und Zivilbeschäftigte kümmern sich um Logistik und zahlreiche Assistenzaufgaben, die Herausforderungen sind breit gestreut. So musste etwa rasch reagiert werden, als am Freitag in der Stadthalle - einem der drei großen Wiener Testzentren - plötzlich die gesamte IT ausgefallen war: Alle Daten mussten kurzerhand händisch eingegeben werden. „Kein Problem“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner im Interview bei krone.tv-Moderator Gerhard Koller sinngemäß.