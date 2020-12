Mads Mikkelsen: Ein wenig Johnny Depp wird bleiben

Nach dem Aus für Johnny Depp steht der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen (55) für die „Harry Potter“-Vorgeschichte „Phantastische Tierwesen 3“ in den Startlöchern. Die Rolle sieht er als Gratwanderung: „Es muss eine Brücke geben zwischen dem, was Johnny getan hat, und dem, was ich tun werde. Und gleichzeitig muss ich es mir auch zu eigen machen. Aber wir müssen auch ein paar Anknüpfungspunkte zur vorherigen Version der Figur finden“, sagte Mikkelsen dem „Entertainment Weekly“.