Die Herren- und Damendüfte dieser Saison

Obwohl die Bandbreite an möglichen Duftvarianten unüberschaubar groß erscheint, lassen sich Düfte in einige Hauptgruppen einteilen: Bei Damenparfüms unterscheidet man zwischen blumigen, zitrischen, fruchtigen, orientalischen, grün-aromatischen und holzigen Düften (wobei es auch Mischungen gibt). Herrendüfte hingegen werden in frisch-aquatisch, holzig-grün, würzig-orientalisch und herb-ledrig eingeteilt.