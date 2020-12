Gegendtal: Arriach ist das Zentrum des Landes

Zu Gast am Bauernhof

Sanfter Tourismus wurde in Arriach bereits betrieben, als andere dieses Motto noch nicht kannten. Daher sind die Beherbergungsbetriebe großteils Unterkünfte bei Bauern. Dabei würde es Potenzial für Großes geben, die Gemeinde verfügt am Fuß der Gerlitzen über fünf Hektar Grund. Bürgermeister Gerald Ebner: „Es scheitert an den Investoren.“