Ermittlungen wegen Vernachlässigung in Pflegeheim

Riedler sagte zur APA, dass ein Anfangsverdacht bestehe und daher das Landeskriminalamt mit Ermittlungen betraut werde. Seitens der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag hieß es, man sei am Wochenende von der Trägerorganisation informiert worden. Nachdem man sich ein Bild über die Lage gemacht habe, sei die Oberbehörde, das Land Steiermark, in Kenntnis gesetzt worden. Die BH hat am Sonntag auch eine Assistenzanforderung an das Bundesheer gerichtet. Die Soldaten der ABC-Abwehr sind am Montag angerückt und haben für eine Desinfektion des Heimes gesorgt. Mittlerweile stehen elf Unteroffiziere - alle Diplomkrankenpfleger, darunter ein Pflegedienstleiter - sowie ein Militärarzt im Einsatz.