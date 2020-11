Gratis Broker meist nicht steuereinfach

Für ein Wertpapierdepot muss man in Österreich schon lange nicht mehr in eine Bankfiliale gehen. Es gibt bereits eine gute Auswahl an Online-Brokern mit Sitz in Österreich, wo man relativ günstig oder sogar kostenlos ein Depot eröffnen kann um Wertpapiere, ETFs, Anleihen, etc. handeln zu können. Seit einiger Zeit treten aber auch immer mehr „Gratis-Broker“ bzw. „Smartphone-Broker“ in Erscheinung, welche mit extrem günstigen Konditionen und Wertpapierhandel ab 1 Euro locken - doch wie gut sind die Angebote wirklich?