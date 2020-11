Punsch-Saison: Polizei kontrolliert verstärkt

Die dritte Woche im harten Lockdown bricht an, die Corona-Maßnahmen haben damit viele längst verinnerlicht, manch andere - sei es aus Versehen, oder vielleicht auch ganz bewusst - vergessen jedoch gelegentlich auf Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz und Co. Insbesondere bei der Getränke- und Speiseabholung vor Punschständen und Lokalen sei der Mindestabstand zuletzt nicht eingehalten worden, so die Wiener Polizei in einer Aussendung am Montag.