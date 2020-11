Wien: Bei Waffenreinigung in Oberkörper geschossen

Folgenschweres Ende einer Waffenreinigung im Wiener Bezirk Simmering: Als sich am Sonntagabend ein 49 Jahre alter Mann an einer Pistole zu schaffen machte, löste sich plötzlich ein Schuss, das Projektil traf das Opfer in den Oberkörper. Der Schwerverletzte konnte noch selbst Rettung und Polizei alarmieren. WEGA-Beamten fiel bei der Durchsuchung seiner Wohnung allerdings noch weit mehr in die Hände als die Pistole.