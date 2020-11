Test-Standorte gesucht

Während Wien kommenden Freitag startet (siehe Bericht Seiten 2/3), werden die freiwilligen Corona-Tests im Burgenland – wie berichtet – von 10. bis 15. Dezember durchgeführt. Es wird damit gerechnet, dass 150.000 bis 180.000 Menschen an der Aktion teilnehmen werden. Entsprechend viele Teststationen müsste es in den Bezirken geben. In einem Schreiben wurden die Gemeinden jetzt aufgefordert, geeignete Räumlichkeiten dem Land mitzuteilen. „Als Standorte/Räumlichkeiten bieten sich insbesondere Feuerwehrhäuser und Veranstaltungssäle an, die ausreichend Platz bieten“, heißt es darin. Bei den Feuerwehren kommt diese Idee nicht besonders gut an. Die Florianis haben seit Beginn der Pandemie rigorose Maßnahmen gesetzt, um die Feuerwehrhäuser „Corona-frei“ zu halten. Dass nun genau diese als Teststation herangezogen werden könnten, sorgt für Kritik. „Wir haben bis jetzt erfolgreich verhindert, dass das Virus eingeschleppt wird“, meint Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl. Sollten sich nun Kameraden infizieren, könnte sich das auf die Schlagkraft auswirken, warnt Kögl.