Familie in Wien hielt Frau monatelang wie Sklavin

„Aktion scharf“ gegen illegale Sexarbeit

Der widerwärtige Fall flog erst im Zuge einer Schwerpunktaktion der Polizei auf. Wie berichtet, läuft derzeit eine „Aktion scharf“ des Referats für Prostitutionsangelegenheiten gegen illegale Sexarbeit in Privatwohnungen, die in Zeiten geschlossener Etablissements - Stichwort: Lockdown - regelrecht boomt. Seit Beginn des Jahres wurden 400 (!) Anzeigen eingebracht und 82.000 Euro an Strafen eingehoben.