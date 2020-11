Koita beschenkt sich mit Hattrick zum Geburtstag

10 Tore nach 9 Spielen

Koita hält in dieser Saison schon bei zehn Treffern. Einzig in der Champions League traf er noch nicht, aber in dieser Form kann er auch gegen Lok Moskau ein Ass im Ärmel von Jesse Marsch sein. Auch sein Kollege Dominik Szoboszlai schnürte einen Triplepack an diesem Abend.