Treppenlifte schenken neue Lebensqualität

Seit 50 Jahren leben Gertrude und Friedrich Tomek (73 und 78 Jahre) in einer Wohnung in der Harterfeldstraße in Leonding. Mit nur 54…Jahren erlitt Friedrich einen Schlaganfall, seine Frau pflegt ihn seither jeden Tag. Das Ehepaar ist gern in seiner Wohnung, doch wollen die beiden das Haus verlassen, bedeutet dies eine enorme Anstrengung: Mehr als zehn Stufen sind zu bewältigen. Fast ein Ding der Unmöglichkeit, wenn die Beine nicht mehr so mitspielen, wie man möchte.