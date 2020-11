Im Parlament flogen Fäuste und Schweineinnereien

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag berichtete, bliesen Abgeordnete der KMT daraufhin in Trillerpfeifen und hielten Plakate in die Höhe. Als Su zu sprechen begann, warfen einige der Oppositionsabgeordneten Schweineinnereien in Richtung des Premiers. Su verließ daraufhin das Podium, kehrte aber später zur Beantwortung von Fragen zurück, seine Worte wurden jedoch vom Lärm der KMT übertönt.