Notschlafstellen: Nur das Virus darf nicht hinein

Betten überziehen, Essen vorbereiten, einheizen und nicht vergessen: Die Reserven an Schutzmasken und Desinfektionsmittel überprüfen. So schaut heuer der Alltag der Helfer in den Tiroler Herbergen für Obdachlose aus. Seit Mitte November ist die Notschlafstelle des Roten Kreuzes Innsbruck am neuen Standort in der Richard-Berger-Straße geöffnet. Dort stehen 20 Plätze zur Verfügung.