Durch Corona lockt virtueller Einkauf auf den Hof

Über eine Webcam kann durch den Hofladen in der Gemeinde Globasnitz auch im Lockdown spaziert werden – als wäre man vor Ort. „Wir haben natürlich geöffnet, aber aktuell wollen viele kein Risiko eingehen“, erklärt Magdalena Erschen. Gemeinsam mit Mann Robert startet sie das „Persönlich Online Einkaufen“ morgen, Freitag, zu „Black Friday“. Wer will, kann vorab den Online-Shop durchstöbern, oder sich in der humorvollen „Wochenschau“ der Erschens auf Facebook inspirieren lassen.