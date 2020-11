Frau (57) von Fahrrad angefahren: Lenker flüchtete

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich in der Innsbrucker Gerhart-Hauptmann-Straße am Donnerstag in den späten Abendstunden. Von einem Fahrradfahrer wurde eine Einheimische (57) angefahren, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt. Der Fahrradfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Zeugen.