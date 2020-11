Die Garstenauer Kugeln beschäftigen die Justiz

Dagegen haben die Bergbahnen Beschwerde eingereicht. Aber nur in puncto einer Kugel: jener bei der Talstation, die schwer beschädigt ist. „Wir sind ja dafür, dass diese Bauwerke erhalten bleiben, sie sind ein Wahrzeichen. Nur bei der Talstation wäre eine Erhaltung und Sicherung wirtschaftlich nicht rentabel, es müsste alles neu gemacht werden“, so Bergbahnen-Vorstand Franz Schafflinger. Nicht nur die Schäden seien problematisch, die Garstenauer Kugel liegt zudem in der roten Lawinen- und Wildbach-Zone.