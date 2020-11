Verwirrung um die Ski-Garantie des Landeschefs

Vollmundig garantierte er in einem Interview im Ö1-Morgenjournal am Donnerstag für einen „sicheren Skiurlaub“ in Salzburg: Die Betriebe seien „bestens gerüstet“, die Konzepte habe man „bereits über den Sommer mit der Bundesregierung“ erarbeitet. Trotz Millionen an Gästen hätten sich fast keine Touristen in der Sommersaison mit dem Virus im Land infiziert.