Mehr Tote: Altersgruppe über 65 schwer betroffen

Frühjahr noch innerhalb der Bandbreite

Im Frühjahr blieb alles gerade noch innerhalb der Bandbreite: In Oberösterreich gab es in der fünften Kalenderwoche (Ende Jänner) – und damit noch während der Grippewelle – die vorerst höchste Spitze mit 340 Verstorbenen, davon 302 in einem Alter von 65 Jahren und darüber. Jetzt im November ist die Todesrate bei den unter 65-Jährigen trotz Corona-Pandemie recht stabil in der normal zu erwartenden Bandbreite. Die insgesamt 304 Toten in der 45. Kalenderwoche sind aber schon deutlich außerhalb und erst recht die 374 Toten in der 46. Woche!