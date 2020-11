Hartes Geschäft in der Krise

Mehr als die Hälfte der Industrie produziert nun unter 80 Prozent ihrer Kapazitätsgrenze. Die Unternehmen trotzen aber der Krise und halten mit ihren Mitarbeitern den Betrieb am Laufen,“ erklärt Manfred Gerger, Präsident der Industriellenvereinigung im Burgenland. Er bezieht sich auf die Ergebnisse einer Blitzumfrage. Zu kämpfen hat die Industrie damit, dass die schwere Erreichbarkeit von Fern-, aber auch Nahmärkten zu einer geringeren Kundennachfrage führt. „Der Vertrieb bricht weg. Der Marktzugang ist also existenzentscheidend“, so Gerger. Als großes Hindernis erachtet ein Drittel der Unternehmer die Maßnahmen rund um zulange Testungen und die Absonderung nicht erkrankter Mitarbeiter. „Die öffentlichen Leistungen sind unzureichend“, betont Gerger. Damit die Mitarbeiter gesund bleiben, setzen Firmen verstärkt in Eigenregie auf Schnell- und PCR-Tests.