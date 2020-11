Zwei Standorte für mögliches Ebelsberger Hallenbad

Hein will die Angelegenheit deshalb im nächsten Gemeinderat thematisieren und hat auch gleich zwei mögliche Standorte im Gepäck. Einerseits eine Fläche in der Nähe des Bahnhofs in Ebelsberg, die gerade umgewidmet wird und andererseits die bestehende Saunaoase in der Hartheimerstraße, die dahingehend adaptiert werden könnte. „Wir dürfen südlich der Traun nicht nur Wohnungen bauen. Ein Hallenbad wäre der erste Schritt“, so Hein.