Burgenland: Neun Hunde von Polizei aus Haus geholt

Hausbesitzerin verweigerte Zutritt

„Eine Änderung der prekären Situation war nicht mehr zu erwarten“, wie es aus dem Gemeindeamt heißt. Am Dienstag gegen Mittag fand der Einsatz statt. Im Beisein von Polizei, Amtstierärztin, Bürgermeister, Vize und Oberamtsrat musste eine Zwangsöffnung durchgeführt werden. „Weil die Hausbesitzerin den Zutritt verweigert hatte, wurde der Zaun aufgeschnitten und die Eingangstür aufgezwängt“, so Kreisits. Neun der insgesamt 13 Hunde wurden abgeholt. Sonnenhof-Helferinnen brachten die Vierbeiner nach Eisenstadt, wo die Tiere nun in Obhut sind.